Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.422,231 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.337,76 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.422,231 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.422,231 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.337,76 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.422,231 lira seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2278 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,8400 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.422,231 liradan işlem görüyor.
18 ilde düzenlenen ve dört gündür devam eden ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 ‘FETÖ’ üyesi yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) iç kesimler, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın yapay zeka tarafından oluşturulmuş sesiyle seçmenleri arayan Steven Kramer adlı kişiye 6 milyon dolar (193 milyon lira) ceza verildi.