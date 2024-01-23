Gram altın güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977,090 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.031,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977,090 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977,090 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.031,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977,090 lira seviyesinde ilerliyor.
Kimsenin ‘kazanmak istemediği’, en kötü film ve performanslara verilen Altın Ahududu Ödülleri’nin (Razzies) aday listesi açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’dan aday olabileceği iddia edilen Başak Demirtaş için yorum yapmamayı tercih etti: “DEM Parti’nin karar vereceği bir konu.”
TÜİK verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi turistin geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 geriledi.
İtalyan milli futbol takımının en çok gol atan futbolcusu Luigi ‘Gigi’ Riva 79 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.
WhatsApp kullanıcılara AirDrop ya da Nearby Share benzeri bir özellik sunmayı hazırlıyor.