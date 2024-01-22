Gram altın güne nasıl başladı? – 22 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.965 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.023,26 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.965,735 lira seviyesinde ilerliyor.
Time dergisi, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yönelik desteğin dünya çapında azaldığını yazdı.
Bilim insanları, Sibirya’da donmuş toprakta bulunan zombi virüslerin yeni ve çok daha ölümcül bir salgını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
Artİstanbul Feshane, kapılarını dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Britanyalı Tate Modern’e açtı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışının hemen altında 7.996,10 puandan başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) karla karışık yağmur ve kar beklenen 23 kenti sarı kodla uyardı.