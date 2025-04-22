Gram altın güne nasıl başladı – 22 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.291,48 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.490,56 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.291,48
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.291,48 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.490,56 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.291,48
lira seviyesinde ilerliyor.
Ankara başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim ücretinin yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışındaysa 5 bin 450 lira olduğunu açıkladı.
Oyuncu İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 7 bin lira adli para cezası verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) etkin pişmanlık ifadelerinin ‘usülsüz’ alındığını söyledi ve ekledi: “Bu şartlar altında ortaya çıkan etkin pişmanlıkla adalet sağlanır mı?”
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un video platformu Prime Video üyeliği yüzde 28 zamlandı.