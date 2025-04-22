Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 22 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.291,48 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 3.490,56 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.291,48
lira seviyesinde ilerliyor.

SON HABERLER

Kurban kesim ücreti belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim ücretinin yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışındaysa 5 bin 450 lira olduğunu açıkladı.