Gram altın güne nasıl başladı – 21 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.385,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.155,35
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.155,35 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.385,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.155,35
lira seviyesinde ilerliyor.
Yükselişini sürdüren ons altın günü 3.417,26 dolara çıkarak günü rekorla kapattı.
Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey’in uzun zamandır kayıp ‘Preparing Coffee’ tablosu 29 Nisan’da Britanya’nın başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarılacak.
Saraçhane eylemlerine katıldığı için üç yıla kadar hapsi istenen 49 gencin ilk duruşması görüldü.
Duruşma, 24 Ekim 2025’e ertelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Rasim Ozan Kütahyalı’yı hatırlattı ve ekledi: “Bu şahıs (Rasim Ozan Kütahyalı) tutuklanmadı. Gençleri niye tutukluyorsunuz?”
Altın, ons başına 3.424,40 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü.