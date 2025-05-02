Gram altın güne nasıl başladı – 2 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.031,24 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.254,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.031,24 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:09) 4.031,24 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.254,51 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.031,24 lira seviyesinde ilerliyor.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve İstanbul başsavcılığına 200’ü aşkın suç duyurusunda bulundu.
‘I Kissed a Girl (Bir Kızı Öptüm)’ şarkısıyla tanınan ABD’li müzisyen Jill Sobule evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
İsrail, Şam’da Suriye cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurduğunu duyurdu ve ekledi: “Açık bir mesajdır.”
Türkiye, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında bir sıra gerileyerek 159’uncu oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 9.120,98 puandan başladı.