Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.409,564 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,564 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.409,564 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,564 lira seviyesinde ilerliyor.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre kazanılan ortalama brüt saat ücreti geçen yıl yüzde 7 artarak son 45 yılın en büyük artışını kaydetti.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2024’te büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,4’e yükseltti.
Yaklaşık 11 bin Londralı taksici, Uber’i Britanya’da Yüksek Mahkeme’ye dava edecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselerek 10.097,39 puandan başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”