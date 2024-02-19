Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
Çeyrek altın üretimi 2023’te 17,8 milyon adetle rekor seviyeye yükseldi.
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ‘muhatap almayacağını’ söyledi.
Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da yaptıkları son ankete göre ‘Lütfü Savaş’ın desteği ve onayıyla geliştirilecek bir alternatifle seçimi kazanacaklarını’ açıkladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı