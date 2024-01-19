Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.040,29 puandan başladı. ‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor. Ancak İsrail-Hamas çatışmasından beri endeks dalgalı. Dünü düşüşle 8.016,09 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 8.040,29 puandan başladı. Borsa güne nasıl başladı? – 18 Ocak 2024