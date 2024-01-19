Gram altın güne nasıl başladı? – 19 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021,93 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,833 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.021,93 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961,833 lira seviyesinde ilerliyor.
Sinemalarda bu hafta komediden biyografiye, bilim kurgudan animasyona üçü yerli altı film vizyona girecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.040,29 puandan başladı. ‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor. Ancak İsrail-Hamas çatışmasından beri endeks dalgalı. Dünü düşüşle 8.016,09 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 8.040,29 puandan başladı. Borsa güne nasıl başladı? – 18 Ocak 2024
Aralarında Muğla ve Sinop’un da olduğu 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kızılbük GYO’yla ilgili işlemler nedeniyle 195,5 milyon lira idari para cezası verdi.
Yargıtay, yaşlı teyzesine bakıp ev işlerini yapan kadının sigorta talebini kabul eden yerel mahkemenin kararını onadı.