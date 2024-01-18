Gram altın güne nasıl başladı? – 18 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.009 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.947 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.947 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.009 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.947 lira seviyesinde ilerliyor.
MEB, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevlerinin verilmeyeceğini bildirdi.
Terminator serisiyle bilinen ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, yanında getirdiği saati beyan etmediği gerekçesiyle Almanya’daki Münih havalimanında üç saat boyunca gözaltında tutuldu.
CHP’nin tartışmalı Hatay belediye başkanı adayı Lütfü Savaş, ruhsat verdiği binalardan kaçının 6 Şubat depremlerinde yıkılıp yıkılmadığını bilmediğini söyledi.
Türkiye’de dört kişilik bir aile geçen yıl sabit telefon, internet ve cep telefonu hattına ortalama 8 bin 934 lira ödedi.
‘Wednesday’ dizisinin başrolü Jenna Ortega, ikinci sezonun daha dehşet verici olacağını söyledi.