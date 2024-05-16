Gram altın güne nasıl başladı? – 16 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.471,814 liradan işlem görüyor.
Spot altın 2.389,15 ons başına dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.471,814 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.471,814 liradan işlem görüyor.
Spot altın 2.389,15 ons başına dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.471,814 lira seviyesinde ilerliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli yağışların etkili olacağını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 20’li yaşlarda iki kardeş, 12 saniye gibi kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanıyor.
Tarzı ve duruşuyla sahneye çıktığı ilk andan itibaren adından söz ettiren Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Rosalia, Dior’un yeni yüzü oldu.
Ermenistan ve Azerbeycan sınır hattının ‘Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığının 1976 tarihli topoğrafik haritasına’ göre belirlenmesi hususunda protokol imzaladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.471,814 liradan işlem görüyor.