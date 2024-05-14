Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.428,298 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.344,11 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 2.428,298 seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.428,298 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.344,11 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 2.428,298 seviyesinde ilerliyor.
Karabük, Çankırı, Kastamonu, Bolu, Düzce, Sakarya ve Van’ın yüksek noktalarına kar yağdı.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer’in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 2.428,298 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2137 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,7669 seviyesinden güne başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şu an Türkiye’de 1000’i Hamas üyesi tedavi görüyor” ifadesine ‘düzeltme’ geldi. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Erdoğan’ın ‘Hamas üyesi’ değil ‘Gazzeli’ demek istediğini söyledi.