Gram altın güne nasıl başladı? – 13 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.438,001 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.353,72 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 2.438,001 seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.438,001 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.353,72 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 2.438,001 seviyesinde ilerliyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı, izinli olarak gittiği Ankara’daki evinde iki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Premier Lig’de kötü günler geçiren Manchester United’a bir şok da ‘düşler tiyatrosu’ Old Trafford’ın çatısından geldi.
Jeolog Ann Pizzorusso, dünyanın en ünlü tablosunun arka plan manzarasının izini sürdüğünü ve bunu çözdüğünü söyledi.
Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan ‘kamuda tasarruf’ paketine göre kamuda bina ve araç alımı üç yıl süreyle durduruldu. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımı da sonlandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin detaylarını şöyle açıkladı: Bina ve araç alımı durduruldu Ücretlere üst sınır Yatırım Şimşek’in ‘tasarruf’ programı sızdı: İki-üç maaşlılar da pakette Şimşek emin: […]
Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte 864 bin 6 kişi arttı.