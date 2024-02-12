Gram altın güne nasıl başladı? – 12 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.997 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.023 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.997 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.997 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.023 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.997 lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul’da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yağışlı havanın da etkisiyle yüzde 81’e kadar yükseldi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,699, avro/TL 33,16 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.997 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üç ili turuncu, 19 ili sarı kodla uyardı.
Borsa İstanbul’da işlem gören Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (YYLGD) 3,2 milyonluk hisse geri alımı yaptı.