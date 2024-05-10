Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.447,794 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.357,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.447,794 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.447,794 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.357,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.447,794 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.447,794 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2848 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,8172 seviyesinden güne başladı.
Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
Kolombiyalı pop yıldızı Shakira’nın İspanya’da vergi kaçakçılığı iddiasıyla ilgili bir başka soruşturma daha rafa kaldırıldı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, görevden alınan üç üst düzey emniyetçi haberi üzerine “Ankara’nın göbeğinde devlete yine operasyon çekiliyor” dedi.