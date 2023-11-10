Gram altın güne nasıl başladı? – 10 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1957 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1796 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1796 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1957 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1796 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1796 liradan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından ’emin olmadıklarını’, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 112 bin lira para cezası ve tribün kapatma cezası verdi.
Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, enerji sektöründe yolsuzluk iddialarından dolayı Başbakan Antonio Costa’nın 7 Kasım’daki istifasının ardından meclisi feshetme ve 10 Mart’ta erken seçime gitme kararı aldı.
Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN), ortağı Vakıf Faktoring’in paylarının bir kısmının halka arz edileceğini duyurdu.