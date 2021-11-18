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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın 650 TL’nin üstünü gördü

Altın fiyatları yeni güne zirvede başladı. Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 658 TL’yi gördü. Dün kapanış 637 liradan gerçekleşmişti.

Gram altın, kasım ayı başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL seviyelerine tırmanmış oldu.


Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.

Ons altın yeni haftaya düşüşle 1857 dolar civarında başladıktan sonra salı günü 1875 doların üzerine tırmanmıştı. Ons altın bu sabah itibariyle 1865 dolar civarında işlem görüyor.

Dolar 11 liraya dayandı!

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