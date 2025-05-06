Gram altın 4 bin 200 lirayı zorluyor

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 193 liradan işlem görüyor.

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Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 10.42 itibarıyla yüzde 1,44 artışla 4 bin 193 lira seviyesinde. Çeyrek altın 6 bin 958 liradan, Cumhuriyet altınıysa 27 bin 707 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,26 artışla 3 bin 375 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasa iyimserliğini arttırdığını fakat gümrük tarifelerine dair artan endişelerin küresel risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.

Para piyasalarındaysa Fed’in yarınki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken temmuzda faiz indirimi olasılığı yüzde 72 seviyesinde fiyatlanıyor.

Analistlere göre teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 340 dolar seviyesiyse destek konumunda.