Gözler gökyüzünde: Lyrid meteor yağmurunun en yoğun günleri başlıyor

Her yıl nisanın son iki haftasında görülen ‘Lyrid’ meteor yağmurunun en yoğun iki gecesi yarın başlıyor.

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Uzmanlar, Dünya’nın kuyrukluyıldızlar ve asteroitlerin bıraktığı tozlardan geçmesi nedeniyle meteor yağmurlarının yıl boyunca düzenli olarak meydana geldiğini söylüyor.

Lyrid meteor yağmuru, güneşin etrafındaki yaklaşık 415 yıllık yörüngesinin yarısında olan ‘Thatcher’ ana kuyruklu yıldızından kaynaklanıyor.

‘Thatcher’ 1861’de keşfedilmiş olsa da Lyrid’ler 2 bin 700 yıldır gözlemlenebiliyor.

Bu da onları NASA’ya göre bilinen en eski meteor yağmurlarından biri yapıyor.

Lyrid’ler Kuzey Yarımküre’den 14-30 Nisan’da görülebiliyor. Olayın izlenebileceği en iyi tarihlerse 22 ve 23 Nisan.

Türkiye’den de izlenebilecek bu gökyüzü olayı için şehir ışıklarından uzak, karanlık yerlerde olmak gerekiyor. Ayrıca gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenilmesi tavsiye ediliyor.