Gözde Bedeloğlu: Siyaset gençleşmek ve temsiliyet bakımından yenilenmek zorunda kalacak

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Önümüzdeki on ve yirmi yıllık süreçlerde siyaset elbette gençleşmek ve temsiliyet bakımından yenilenmek zorunda kalacak. Siyaset kurumları içindeki ön kesen, yol kapatan, biatçılığı ve statükoyu destekleyen yapılar ne kadar hızla değişebilir ve hangi lider partisini buna göre yenileyebilirse şüphesiz öne geçmiş olacak.

65 yaşını dolduran memurların kendi isteğiyle değil de zorunlu olarak emekli edildiği bir ülkede siyasetin ölene kadar yapılabilecek bir iş olarak kabul ettirilmeye çalışılması, yeni ve eski kuşak arasındaki çatışmayı daha da güçlendirecektir.

Hala hakkını sokakta arama iradesinden vazgeçmemiş, sesini duyurma ve çözüm bulma umudunu kaybetmemiş gençlerin çabasını çarçur etmemek tüm muhalefetin yegane sorumluluğu.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı