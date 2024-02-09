Gözde Bedeloğlu: Kıbrıslı aileler çocuklarını öldürenin deprem değil, saniyeler içinde kum dağına dönen oteli yapanlar ve buna izin verenler olduğunu söylüyor

35’i Kıbrıslı toplam 72 kişinin öldüğü İsias Otel ile ilgili açılan davanın ilk duruşması 4-7 Ocak tarihleri arasında görüldü.

Aralarında otel sahibi Ahmet Bozkurt’un da bulunduğu 5’i tutuklu 11 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yer alan bilgiye göre İsias Otel’e 1993 yılında verilen ‘konut’ ruhsatı, 2001 yılında ‘otel’ olarak yenilendi. 2016 yılında ise otele ruhsatsız bir kat eklenerek kat sayısı 10’a çıkarıldı. Bu katın binanın taşıyıcı sistemine ek yük bindirdiği tespit edildi. Ayrıca yapılan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin de düşük olduğu ifade edildi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan’da görülecek.

Depremin birinci yıl döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan ailelerden, ölen Asya Tülek’in babası Mehmet Tülek, davada çok fazla somut suç unsuru olduğunu ve bunları mahkeme salonunda tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmanın kendileri için çok acı verici olduğunu anlattı. Tüm açık kanıtlara rağmen sanıkların ifadelerindeki yalanlara ve laubali tavırlara katlanmakta çok zorlanmışlar. Otel sahibi Ahmet Bozkurt savunmasında çok sağlam bir bina yaptırdığını, malzemeden kaçınılmadığını, kaçak kat ve kolon kesilmesi gibi iddiaların doğru olmadığını söyledi. Bozkurt’a göre deprem bu kadar şiddetli olmasaydı onun oteli de ayakta kalacaktı, sonuçta asrın felaketi yaşanmıştı ve diğer binalar nasıl yıkıldıysa onunki de öyle yıkılmıştı.

Kıbrıslı aileler çocuklarını öldürenin deprem değil, saniyeler içinde kum dağına dönen oteli yapanlar ve buna izin verenler olduğunu söylüyor. Mevzuata uyulmadan inşa edildiği bilirkişi raporlarıyla ortaya konan İsias Otel sanıklarının ‘bilinçli taksir’ değil ‘olası kasıt’ ile yargılanıp ceza alması gerektiğini savunan avukatlar, davanın diğer deprem davaları için de emsal olması gerektiğini belirtiyor. Adana’da 14 katlı Alpargün Apartmanı yıkılmış ve 96 kişi ölmüştü. Depremin ertesi günü Kıbrıs’a kaçan müteahhit Hasan Alpargün yakalanıp Türkiye’ye getirilmiş ve gazetecilerin ölümlerle ilgili sorusuna “mukadderat” diye cevap vermişti. O da yargılanan diğer meslektaşlarıyla benzer bir savunma yaptı ve yıkımın sorumlusunun depremin şiddeti olduğunu söyledi. Apartmanda yakınlarını kaybedenlerin ifadelerine göre binanın enkazı tıpkı İsias Otel’inki gibi un ufaktı, cenazelerin ağızları burunları kumla doluydu. Savcılığın ‘bilinçli taksir’den açtığı davanın ‘olası kast’ ile değiştirilmesini isteyen davacılar Alpargün ile birlikte binayı denetleyen memurların, belediyenin ve bakanlığın da yargılanmasını talep ediyor.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı