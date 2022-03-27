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Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: İktidar şiddetin kendisinden değil, halkın fazlaca ilgisini çekmiş olmasından rahatsız


AKP’li yöneticilerin Furkan Vakfı eylemindeki polis şiddetini ‘orantısız’ bulması bir geri adımdan ziyade, otoritenin gücünü göstermek isterken durumun istenmeyen bir yere varmasından…

İktidar şiddetin kendisinden değil, halkın fazlaca ilgisini çekmiş olmasından rahatsız. Muhalefetin, görüşüne katılmadığı Furkan Vakfı’nın ifade ve eylem hakkının savunulmasından yana tavır alıp ışığı devlet şiddetinin üzerine tutması önemli. Demokrasiyi, copun indiği yere bakarak değil, indir(t)enin elini görerek kurabiliriz.


Gözde Bedeloğlu’nun yazısı

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Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 

56 yaşında ‘jigololuk hevesi’ yüzünden dolandırılan birine kimse üzülmez

Cengiz Erdinç ve Murat Toklucu, 1900’lerden bugüne en ilginç suç hikayelerinin izini, dava dosyalarında, gazete kupürlerinde, eski belgelerde sürdü ve ‘Kanun Dışında’ kitabını yazdı. Kitapta soyguncular, gangsterler, eşkıyalar, mezar hırsızları ve eroinciler de var ama ağırlık dolandırıcılarda. Biz de yazarlarla bu eksende konuştuk.