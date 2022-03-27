Gözde Bedeloğlu: İktidar şiddetin kendisinden değil, halkın fazlaca ilgisini çekmiş olmasından rahatsız

AKP’li yöneticilerin Furkan Vakfı eylemindeki polis şiddetini ‘orantısız’ bulması bir geri adımdan ziyade, otoritenin gücünü göstermek isterken durumun istenmeyen bir yere varmasından…
İktidar şiddetin kendisinden değil, halkın fazlaca ilgisini çekmiş olmasından rahatsız. Muhalefetin, görüşüne katılmadığı Furkan Vakfı’nın ifade ve eylem hakkının savunulmasından yana tavır alıp ışığı devlet şiddetinin üzerine tutması önemli. Demokrasiyi, copun indiği yere bakarak değil, indir(t)enin elini görerek kurabiliriz.