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Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: Gezi, hafızamıza işlemiş önemli bir kırılma noktası

Gezi, bugün tek nefeste sayabileceğimiz daha niceleri gibi, hafızamıza işlemiş önemli bir kırılma noktası. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkından, fikir özgürlüğüne kadar geniş bir alanı kapsayan taleplerinin karşılanması için sabrı tükenmiş milyonların isyanı bugün kimileri tarafından ister bir felaket, ister bir sevinç olarak algılansın, ortak nokta unutulmuyor oluşu. Bizden önce Türkiye’de buzdolabı yoktu diyecek kadar tarihin kendilerinden önceki bölümünü eğip bükmeye hevesli yirmi yıllık iktidarın lideri olan Erdoğan’ın da bugün en çok unutmak ve unutturmak istediği, Gezi ve Gezi’yle görünür olan yeni dünya düzeni talepleridir. Bunlar adalet, özgürlük, eşitlik gibi temel başlıklar altında toplanabilir.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı


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