Gözde Bedeloğlu: Gençler 'Geleceğimizi çaldınız' diyor, miting değil eylem istiyor

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On iki yıl önce, toplumsal itirazın başını çeken yine gençlerdi. Selahattin Demirtaş, 2016 yılında hapsedilene kadar, talep edilen yeni demokratik ve özgürlükçü liderliğin, aktif siyaset içindeki en etkili figürüydü. Farklı seçmen grupları arasında kurulmaz denen köprüyü inşa edebilmişti. AKP’nin iktidardan düştüğü 2015 seçimi buna örnek. Sekiz yıldır hapiste tutulmasına rağmen, hala siyasete yön verebilecek güçte. Gezi’den bu yana Erdoğan rejiminin gençler üzerindeki baskısı arttı. Haksızca öne geçirip zenginleştirdiği ancak aynı zamanda lümpenleştirdiği kendi gençliğinin karşısında bugün geleceksiz bırakılmış, yoksul ve artık kaybedecek bir şeyi olmadığını söyleyen milyonlar var.

İmamoğlu da tıpkı Demirtaş gibi, Erdoğan’ın hışmına uğradı, çünkü ikisi de yeni siyaseti kurabilecek, ülkedeki gerginliği azaltabilecek iletişim gücüne sahip. İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan ve Gezi’den farklı olarak aranan liderin bulunduğunu gösteren bugünün isyanında sıra, kendine güvenli, cesur bir muhalefet talebinin gerçekleştirilmesine geldi. CHP lideri Özgür Özel’in meydanlardan yükselen sese kulak vererek hareket etmesi önemli.

Bu onun da liderliğini pekiştiriyor. İmamoğlu’nu sadece CHP’liler savunmuyor. Gençler, artan özgürlük talepleriyle birlikte duyulma, görülme ve ciddiye alınma arzularının peşinden gidiyor; hak hukuk adalet diye bağırıyor. Gezi’de gençler “Bizi siz delirttiniz” demişti. Bugün, “Geleceğimizi çaldınız” diyor, miting değil eylem istiyor. Özgürlük mücadelesi liselere indi. Zaman, son pembe gözlükleri de yüzlerden söküp aldı. Hukuksuzluk, inkâr edilmez durumda. Yeni ve gerçekçi bir yol haritası çizmek için bu yüzleşmeye ihtiyacımız vardı.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı