Gözde Bedeloğlu: Ağır hasta mahpusların yaşadığı hak sorunları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan on hükümlüyü ‘sürekli hastalık ve sakatlık’ gerekçesiyle affetti. Bunlardan ikisi, 90’lardaki domuz bağı işkenceleri, infazlar ve ölüm evleriyle bilinen Hizbullah üyesi Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü. Cumhurbaşkanı, hükümlülerin cezasını hafifletme veya kaldırma yetkisini Anayasa’dan alır. Aynı şekilde, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek’ de Anayasal bir haktır ama onu kullanan yüzlerce genç hala tutuklu. Üstelik kötü şartlar altında, taciz iddiaları konuşuluyorken ve ilaca ulaşımın engellenmesi gibi çeşitli mağduriyetler yaşatılarak…

Kemal Gömi, 1993 yılından beri hapiste. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hükmü var. Gömi’ye, ‘şizofreni’ teşhisi konulmuş. 2010 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK), Anayasa’daki sürekli hastalık tanımına uyan şizofreni teşhisiyle beraber Kemal Gömi için “Kesinlikle hapishane koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur” şeklinde bir rapor vermiş. Ancak Cumhurbaşkanlığı Gömi için yapılan başvuruyu reddetmiş. Soydan Akay. 1993 yılından beri hapiste ve hakkında müebbet hükmü var. İnfaz kanununa göre 36 yıllık hapis cezasının 30 yılını dolduran mahpuslar koşullu salıverilme hakkına sahip. Buna göre iki yıl önce koşullu salıverilebilecekken, Akay’ın tahliyesi, sonuncusu 10 Şubat’ta olmak üzere, dört kez ertelendi. İHD Ankara Şubesi, bu haftaki eylemde Ödemiş S Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Mehmet Salih Filiz’in durumuna dikkat çekti.

Ağır hasta mahpusların yaşadığı hak sorunları ve bu konuda yürütülen mücadele yeni değil. Sağlıklı yaşam hakkının korunması hem temel insan hakkı olduğu için gerekli hem de Anayasa’da belirtildiği gibi, hükümlülerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanının özel af yetkisi var. Dolayısıyla burada sorulması gereken Hizbullahçılar ile beraber neden diğer ağır hasta mahpusların bu haktan yararlandırılmadığı olmalı.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı