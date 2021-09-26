Gözde Bedeloğlu: A yurt yokmuş!

Yirmi yıl önce, yani AKP yokken ve Türkiye’de biz Mad Max hayatı yaşıyorken, biliyorsunuz hiçbir şey yoktu. AKP’nin müşteri garantili hastane, köprü, otoyol ve havalimanlarını bu ‘her şeyden habersiz internet kuşağına’ anlatmak gerekiyordu. Derken, her ‘şahsım yönetim biçiminin’ içine düştüğü bir tuzak olan ‘her şey benden sorulur’ programı çerçevesinde yürütülen ekonomik planda bir takım aksaklıklar yaşandı. Konut kira fiyatlarındaki devasa artış, tam da üniversitelerin açılacağı ve öğrencilerin barınacak yer aramaya başladığı döneme denk düşmesin mi? Gençlere, müşteri garantili köprü yapmakla övünen AKP’nin o listesinde bakalım ne yokmuş? A yurt yokmuş!
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