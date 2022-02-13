Goya ödülleri sahiplerini buldu

İspanyol sinemasının en önemli ödüllerinden Goya, Valensiya kentindeki Sanat Sarayı’nda dün düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Goya ödüllerinde gecenin yıldızı, 20 dalda aday olan ve ‘en iyi film’, ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi erkek oyuncu’, ‘en iyi eenaryo’, ‘en iyi montaj’ ve ‘en iyi müzik’ ödüllerini kazanan, yönetmenliğini Fernando Leon de Aranoa’nın yaptığı “El buen Patron” (İyi Patron) filmi oldu.

‘Ricardos Olmak‘ adlı filmle bu yıl Oscar’a da aday olan İspanyol aktör Javier Bardem, ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü aldı.

Geceye Başbakan Pedro Sanchez, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Kültür ve Spor Bakanı Miquel Octavi İceta’nın yanı sıra yönetmen Pedro Almodovar, oyuncu Penelope Cruz, şarkıcı Joaquin Sabina ve Uluslararası Onur Ödülü alan Cate Blanchett gibi tanınmış isimler katıldı.

Goya’da sekiz dalda aday olan Almadovar’ın, İspanya’da iç savaş ve diktatörlük döneminin kayıplarını konu aldığı ‘Madres paralelas’ (Paralel Anneler) adlı filmi ödülsüz ayrıldı.

36’ncı Goya ödüllerinden bazıları şu şekilde dağıtıldı: