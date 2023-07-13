Görevine son verilmesiyle ilgili davayı kazanan Boğaziçi akademisyenine uzaklaştırma cezası

Boğaziçi yönetimi, üniversite yönetim kurulu (ÜYK) üyeliğine son verilmesiyle ilgili davayı kazanan Prof. Dr. Taner Bilgiç’i üç ay görevden uzaklaştırdı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Üniversitenin işleyişine dair birçok önemli kararın alınmasından sorumlu üniversite yönetim kurulu rektör, dekanlar ve senato tarafından gönderilen temsilcilerden oluşuyor. Bilgiç, ÜYK üyeliğine senato tarafından dört yıllığına seçilmişti.

Üniversitenin atanmış yönetiminin üniversite dışından idareci pozisyonlarına getirdiği üyeler sayesinde oy çokluğunu sağladığı senato, 11 Mayıs 2022’deki toplantısında Bilgiç’in üyeliğini görev süresinin dolmasına yaklaşık iki buçuk yıl olmasına rağmen sonlandırmıştı.

Bilgiç, bu kararı yargıya taşımıştı. Üyeliğin sonlandırılmasına ilişkin başvuruyu inceleyen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi “Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” diye karar vermişti. Yani Bilgiç’in görevine dönmesi gerekiyordu.

Okul yönetimiyse mahkeme kararını uygulamıyor.

Ayrıca yönetim, şimdi de Bilgiç hakkında üç ay görevden uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararına gerekçe olaraksa yaklaşık 15 ay önceki ÜYK toplantılarıyla ilgili yeni açılan bir soruşturma gösterildi.

Böylece öğretim üyesinin ÜYK toplantılarına katılması yeniden engellenmiş oldu.

Kampüse girişi engellendiği için geçen haftaki diploma törenlerine katılamayan Bilgiç, öğrencileriyle görüşemiyor ve kurumsal e-posta adresini kullanamıyor.