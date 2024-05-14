Görevden uzaklaştırılan üç emniyetçinin evi arandı

Ankara’da görevinden uzaklaştırılan üst düzey üç emniyetçinin evi arandı.

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Polislerin organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü ve İzmir’e giderek yemek yediği öne sürülmüştü.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Üç emniyetçinin Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü öne sürülmüştü. İki gün sonra Çelik, Öner ve Demircan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma ‘suç için anlaşma’ ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçları kapsamında yürütülüyor.

AA’nın haberine göre aramalar dijital materyallere el koymak amacıyla yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında aranan firari sanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına yasadışı yollardan kaçmasında ihmali bulunan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturma sürüyor. Sertçelik’in adı gizli tanık olarak da geçiyor.

T24‘ün haberine göre dün akşam bu üç ismin yanısıra Sertçelik’in ‘Ufuk komiser’ diye andığı personelin evinde de arama yapıldı. 20:30’da başlayan aramalar gece yarısı sonlandı.

Savcılık dosya için kısıtlama kararı verdi.