Google, YouTube’da oyun için kolları sıvadı

Google, iştiraki YouTube’da oyun oynanmasını sağlayacak yeni bir uygulama geliştiriyor.

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Reuters’ın Wall Street Journal’dan aktardığına göre YouTube’un bağlı olduğu şirket Google’ın dün çalışanlarına gönderdiği bir e-postada söz konusu uygulamanın test edildiğini belirtildi.

E-postaya göre Google, çalışanlarını ‘Playables’ adlı yeni YouTube ürününü test etmeye davet etti. Test oyunları arasında atari oyunu Stack Bounce gibi oyunlar bulunuyor.

Oyunların YouTube’un sitesinde, Google’ın Android ve Apple’ın iOS mobil sistemlerini çalıştıran cihazlarda oynanabileceği kaydedildi.