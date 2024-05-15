Google Gemini’ye video göndererek soru sorabileceksiniz

Open AI’ın ChatGPT-4o yapay zeka modelini tanıtmasının ardından Google I/O 2024 etkinliğinde yapay zeka asistanı Gemini’nin yeni yeteneklerini duyurdu.

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BloombergHT’nin haberine göre Gemini’ye video göstererek içeriğiyle ilgili sorular sorabileceksiniz. Google CEO’su Sundar Pichai, bazı işlemlerin tamamen yapay zeka desteğiyle yapılabileceğini belirtti. Örneğin alışverişte ürün iadesini Gemini yapabilecek.

Gemini ve Chrome’un beraber çalışacağının belirtildiği etkinlikte Google Lens üzerinden eski bir pikapın yerine oturmayan iğnesi Gemini’ye gösterildi ve iğnenin yerine neden oturmadığı soruldu. Daha sonra asistan, marka ve modeli tespit ederek sorunun nasıl çözüleceğine dair maddeler halinde açıklama sundu.

Google aramalar da Gemini’nin gücüyle birleşiyor. AI Overviews özelliği sayesinde aramalara kapsamlı sorular sorabileceksiniz. Şimdilik ABD’de açılması beklenen özelliğe yıl sonunda 1 milyar insan erişebilecek.