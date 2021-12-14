Google, ‘artırılmış gerçeklik cihazı’ için iş ilanı açtı

Google, ‘yenilikçi bir artırılmış gerçeklik cihazı’nda kullanılacak ‘artırılmış gerçeklik işletim sistemi’ için işe alımlara başladı.

Fotoğraf: blog.google.com

Google’a Meta şirketinde geçen Mark Lucovsky tarafından yönetilecek yazılım ekibinin artırılmış gerçeklik ürünlerindeki donanımı kontrol edip yönetecek bir yazılım inşa edeceği belirtildi.

İş ilanında “Yoğun hesaplama işlemlerini mobil cihazlar aracılığıyla pek çok kişi için erişilebilir kılmaya odaklanıyoruz” dendi.

Son dönemde ilginin hızla arttığı ‘artırılmış gerçeklik’, gerçek dünyadaki çevrenin, bilgisayar tarafından yeniden üretilen görünümünü anlatmak için kullanılan bir kavram. Bu içerik uygun cep telefonları veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi cihazlar aracılığıyla kullanıcılara iletiliyor. Artırılmış gerçekliği ‘sanal gerçeklik’ten farkı kılansa, bunda gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir dünya sunulurken, artırılmış gerçeklikte gerçek dünya ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek sunuluyor.