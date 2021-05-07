Gökhan Şen: Keresteden bakıra, mısırdan petrole her şeyin fiyatı uçuyor

Emtia fiyatları uçuyor. Bunlara ihtiyacı olan üreticiler, yatırımcılar ve fon yöneticileri emtiayı kıyasıya satın alıyor. Hem de neredeyse ayırt etmeksizin.

Yıl başından bu yana birçok ürün grubunda çift haneli kazançlar görülürken son 1 yıla kıyasla yüzde 100’den fazla fiyat artışı görenler mevcut.

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Üretimde kullanılan mallara talep korkunç. Gelişmiş ülkelerde aşılamaların oldukça kuvvetli seyretmesi, başta Çin olmak üzere Asya’da virüsün çoktan yenilmiş olması gibi gerekçelerle küresel toparlanma senaryosu devrede. Yüksek talep ister istemez yüksek fiyatları da beraberinde getiriyor.

Sadece küresel toparlanma değil fiyatlanan. Kuraklık da fiyatları oldukça güçlü şekilde etkiliyor. Bakın tarım ürünlerindeki ralli, sanayi mallarını aratmıyor. Tarım ürünlerinde meydana gelen artış yediğiniz ekmekten, beslediğiniz hayvana kadar maliyetlerin artması demek.

Gökhan Şen’in yazısı