Gökhan Şen: Bunun sonu enerji krizine gider

Eğer Rusya sizi hasım ülke olarak tanımladıysa ve siz de bunun için Ruble ödemek zorundaysanız ödersiniz ve sorun kalmaz. Ancak AB üyesi iseniz yaptırımları delmemek için bunu yapmanız mümkün değil.

Haritada gördüğünüz pek çok ülkenin ödeme günler nisan sonu ya mayıs başı. Ya Ruble ödemezlerse?

Bu kez ani bir gaz duruşunu ülke bazında telafi etmek mümkün olmayacak. Bunun sonu doğal olarak bir enerji krizine gidecektir. Çok hızlı ekonomik daralmalar ve hayatın durması gündeme gelir. Aynı anda tüm Avrupa’yı gaza doyurmanın bir yolu yok. Bu bakımdan ya büyük alıcılara bir istisna tanınacak

Ya gaz kesilecek, ya da bu ülkeler Gazprombank’a ödemeyi Ruble ile yapmadan yapmış gibi göstermenin bir yolunu bulacaklar.

Bir hafta içinde öğreneceğiz.

Gökhan Şen’in yazısı