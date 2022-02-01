Gökhan Şen: Borsa, enflasyonu da yenebilecek mi?

Sanırım bu yazıda en çok hangi ülkeyi tahmin etmek seni zorluyor diye sorsaydınız bu kendi memleketim olurdu.

50’lerin konuşulduğu enflasyon ortamında 17 faiz almanın baştan reel olarak para kaybetmek demek olduğunu herkes biliyor.

Geriye, sadece borsa ve gayrimenkul kalıyor varlık sınıfı olarak. İkincisinde baş döndürücü yükselişler yaşandığından, oynamaya yeri yok denebilir.

Bireysel emeklilikte devlet katkısının %30’a yükseltilmesi de diğer bir destekleyici faktör.

Zaten borsanın faizi yenmesi için yıllık %20’den biraz az getirmesi yeterli olacak.

Yerliler için hisse senetleri tek rasyonel seçenek ve mecburi istikamet gibi görünüyor. Ancak yabancıların kurdaki istikrara ya da borsadaki şirketlerin ucuzluğuna ne kadar inanacakları asıl belirleyici faktör olacak.

Borsa, enflasyonu da yenebilecek mi işte onu kurumsal yatırımcılar belirleyecek.

Gökhan Şen’in yazısı