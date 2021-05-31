Gökhan German: Geçen yıl yarım kalan hikaye bu sezon tamamlandı

Yıllardır bugünü beklemiştik Anadolu Efes için… Sonunda oldu. Geçen yıl yarım kalan hikaye bu sezon tamamlandı, Anadolu Efes ve coach Ergin Ataman sonuna kadar hakettikleri şampiyonluğa ulaştı. Hiç kolay olmadı aslında. İki yıldır bugün bekliyordu Lacivert-Beyazlılar. Engelleri teker teker aştılar. Hiç yılmadılar, geri adım atmadılar sonunda hedefe ulaştılar.
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