Gökhan Aktürk: Süper sulu lig

Beklenmeyen Alanyaspor beraberliği sonrası kırılgan olan camia hemen suçlu aramaya başladı ve ilk tepki alan teknik direktör İsmail Kartal oldu. Gol rekoru kıran deplasman galibiyetlerinde zirve yapan hoca için oyunu okuyamama, oyuncu değişikliklerini ezbere yapma, formsuz oyuncuları kenara alamama gibi eleştiriler. Kendisinin tabir ettiği psikolojik üstünlük de rakibe geçince eleştiriler daha da sıkıntılı hal aldı.

İsmail Kartal; “arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Oyuncu sağlığı açısından nasıl futbol oynayacağız” dedi. Eryaman Stadı için tüm imkanları seferber eden TFF, Rize ve diğer statlar için neden düzenlemeler yapmıyor oda işin diğer sorusu. Temizleme işlemini çekpas ile yapmak ise hazırlıkların ne kadar ilginç olduğunu gösterir gibiydi. Zemin sakatlığına ilk kurban maç başlamadan kaleci Gökhan Akkan oldu.

Gökhan Aktürk’ün yazısı