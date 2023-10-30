Gökhan Aktürk: PlayStation’ı azaltan Osayi takımının pozisyon yükünü taşıyan bir oyun çıkarttı

Büyük 100. yıl kutlamalarının olduğu saate maç koyarak şovunu yine yaptı. İsmail Kartal, Avrupa maçı öncesi kas sakatlığı, darbeye bağlı sakatlık olaylarından bahsederken, takımın en formda oyuncusu Djiku ve Serdar Aziz’in uzun süre sakatlanacağını aklından dahi geçirmemişti. Sarı Lacivertliler her alanda bu kadar bütünleşmişken sanki sağlık heyeti bunda biraz geri planda kalıyor. Sakatlanan her oyuncu 1 aydan önce sahalara dönemiyor. Kadro derinliğiniz çok yoğun olsa da aynı bölgeden üç oyuncunun sakatlığı sizi değişik arayışlara sürükler.

Sakatlık kabusu maç başlayıncada devam etti. Becao zorladı yürekler ağıza geldi,p eşine Fred 10 dakika dolmadan değişiklik işareti yaptı. Pendikspor rakibinin iyi yönlerine iyi çalışmış , Ferdi -Tadic bağlantısı Szymanski-Dzeko paslaşmaları kapanınca sarı lacivertliler kenarda Osayi Samuel jokerini kullanmayı seçti, biraz şans biraz güzel paslaşmaların sonucu ile kapalı defansı açılmış oldu.

Play-Station oyununu azaltan Osayi takımının pozisyon yükünü taşıyan bir oyun çıkarttı ilk yarıda. Takımı gibi sezona rekorlar kırarak giren İrfan Can Kahveci şansı ile soyunma odasına moralli bir giriş yaptı.

Gökhan Aktürk’ün yazısı