Gökhan Aktürk: Hazır gezegenler aynı hizaya gelmişken, uzaydan VAR hakemi talep eder miyiz?

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Türkiye’de futbol saha içinde hakemlerin konuştuğu, saha dışında kulüp yöneticilerinin hakemler üzerinde kurduğu baskılar ile devam eden bir oyun haline geldi. Eski futbolcular, bazı kulüplere yakın olan troll yorumcular arasındaki atışmalar sokak kavgalarından farksız bir durumda. Bir zamanlar hakem olan yaptıkları hatalar birçok takımın şampiyonluğuna engel olan insanlar, bugün televizyon başında istediği gibi konuşabiliyor. Bu söylemlerin birçoğu hakaret boyutlarını aşıyor. Yaptırım olmadığı gibi bu kişiler ödüllendiriliyor.

Zamanın da kendisi için besteler yapılan, birçok maçta hep bir ağızdan söylenen bestedeki kişi, hakem eleştirilerini aştı, ilk önce magazinde yer alıp sanatçı bir hanımefendi için söylemler söyledi, kendini tutamadı, Dünya’nın ilk beş sırasında gösterilen teknik direktör için hoca falan olmadığını söyledi.

Konuşulan yapı, hakemler ile ilgili konuları çok iyi bildiğini eski hakem yeni yorumcusu olan bu kişi kaosun bitmesi için hiçbir zaman elini taşın altına koyamadı. Durumun düzeltilmesi için getirilen, yabancı VAR, ligin 2.haftasında tartışılmaya başlandı.

Sağlıklı devam etmeyen futbol ortamı, daha sağlıksız bir şekilde gün geçtikçe devam ediyor. Futbol konuşacak kişi sayısı dahi bulamayacağız böyle giderse. Öngördükleri sistemde yöneticiler, teknik direktörler kim fazla konuşursa haklı olduklarını düşünüyorlar, bu sistemde bu yönde yıllardır devam ediyor. 2’nci haftası devam ederken, yabancı VAR konuya çare olamayacak gibi. Hazır gezegenler aynı hizaya gelmişken uzaydan VAR hakemi talep eder miyiz?

Gökhan Aktürk’ün yazısı