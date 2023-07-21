Gökhan Aktürk: Futbola dönünce ne ekonomik sıkıntısı

Değişik bir hal aldı ülkede yaşam, ekonomiden dolayı. Ekmek fiyatları, akaryakıt fyatları sıfır – ikinci el araba fiyatları, ev kiraları, yeme içme fiyatları. Ekmek bölgeye göre değişiyor. Fatih’de 8 TL diğer gün 6 TL ye düşüyor, Sarıyer 8 TL perşembe günü 10 TL olacak diyor fırıncı. Zonguldak’da fiyat yükselmez ise ekmek çıkmayacak grev var. Akaryakıt 1.20 TL yükselir idi anlık 6,8 TL arası yükselerek değişiyor. İkinci el otomobil sıfırdan daha pahalı, akaryakıt zamlı diyoruz otomobil almak için 2026’ya randevu açılıyor. Ev sahibi kiracıyı, kiracı ev sahibini tartaklıyor öldürüyor.

Diğer konumuz futbola dönünce ne ekonomik sıkıntısı ‘dere akayi dere’ şarkısını söylüyoruz. İcardi geçen sezon 750 bin euro alıyordu sözde; bu sene aşkından dolayı 10 milyon euro maaş alacak. Fırsat ayağınıza geldi bonservisi elinde olan Dzeko, Tadic 4-5 milyon euro arası maaşlara imza attılar, komisyonlar hariç. Bir de 1 aya yakındır bitmeyen ülkenin Zaha aşkı, Fener istedi oyuncu süre istedi, diğer takımlardan da teklifler var hangisi fazla verirse gideyim mantığı. Özetle manajer oyunları. Diğer takım girdi araya Ali başkan devlet meselesi yaptı özel uçağı gönderin gelsin misafirimiz olsun ağırlayalım fark kaç milyoncuk veririz, aman ezeli rakipler kapmasın sosyal medya da rezil oluruz, Ali alamadı, Timur aldı diye. Manşet hazır yüzyılın çalımı….

Gökhan Aktürk’ün yazısı