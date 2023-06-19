Gökhan Aktürk: Fenerbahçe bu hale nasıl geldi?

Sarı Lacivertliler cumartesi günü bir Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yaptı. Yukarıda yazdığımız kelimelerin hiç birine uymayan bir topluluk vardı, genel kurulda A’dan Z’ye…

Sayın Uğur Dündar eleştirilere karşı ‘üyeler beni istemiyor’ diye görevi bıraktı, 10 dakika sonra üye çokluğu ile göreve geri geldi! Ortaya atılan Aziz Yıldırım’ın gönderdiği 15- 20 kişilik grubun toplantıyı provoke etmesi olarak algılandı. Divan üyeleri birbirleri ile kavgaya tutuşmaya başladı.

Ali Başkan konuşmaya çıktığı andan itibaren istifa sözleri ile karşılandı, onları dinledikten sonra konuşmasını yaptı aynı üyeler tarafından ayakta alkışlandı ve yönetimi ile beraber ibra edildi.

işin aslı Fenerbahçe’nin yıllardır yaşadığı özeti gördük. Git gelleri!

Gökhan Aktürk’ün yazısı