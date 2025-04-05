Gökçer Tahincioğlu: Yeni suçlarla tanıştık

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Tutuklama nedeni yapılan yeni suçlarla tanıştık. ‘Anayasal hak çağrısı yapılması’, ‘hakaret içermese de slogan atılması’, ‘mitinge, eyleme katılmak…’ Eskiden de bu nedenle açılan, açılmış yüzlerce dava var elbette. Ancak tutuklama nedeni sayılması bütünüyle sistematik yeni bir uygulama… Ancak bir de bu insanların beyanları var. Bir bölümü kamuoyuna yansıdı, önemli bir bölümü gündeme bile gelmedi. Ancak yargının, tutuklama kararlarını veren hakimliklerin, soruşturmayı yürüten savcılıkların tutanaklarında vahim iddialar var. Yargı, elbette ‘kanun devleti’ olmanın gereği, bu iddiaları araştırmak zorunda.

Tutuklama kararlarını okuduğunuzda onlarca insanın gözaltına alınırken ve gözaltı merkezlerinde işkence gördüklerine dair beyanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Eylemlerde görevli polislerin kasklarında numara olmaması ve bununla birlikte ayrıntılı tespit yapılmaması nedeniyle kimin kim olduğunu özel bir araştırma yapılmadan saptamak olanaksız. Bugüne kadar işkence iddiaları ile ilgili olarak, kapsamlı bir soruşturma açıldığına yönelik tek bir haber, bilgi kamuoyuna yansımadı.

12 Eylül ürünü bu yasanın mevcut İnfaz Kanunu’na göre, suçlu bulunsan bile tutuklama gerektirmediği açık ve seçik ortada… Tutanaklar gösteriyor ki hakimlikler ise ‘pişmanlık’ istiyor… Tek kare fotoğrafla sadece eyleme gidilmesini suç sayıyor.

Nereden elde edildiği belirsiz biçimde “Kaçacaklarına yönelik somut olgu var” diyerek tutuklama kararı veriyor. Tahliye kararında da bunu görüyorsunuz. “Tutuklama bu aşamada gereksiz, kaçma ihtimali yok” denilerek tam tersi kararlara üç-dört gün sonra imza atılıyor. AİHM, Anayasa Mahkemesi kararları ‘yok hükmünde’, anayasayı dikkate alan yok, valilik kararları anayasanın ve yüksek mahkeme kararlarının üzerinde sayılıyor… Kanunda yazılı açık unsurlar dikkate alınmadan bu kararlar veriliyor.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı