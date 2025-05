Gökçer Tahincioğlu : Tam 30 yıldır, Galatasaray Meydanı Cumartesi Anneleri'nin adresi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bugün Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin 30’uncu yılı. Yıldönümleri büyük ayıpların bir göstergesi. Tutulmayan sözlerin, işlemeyen adaletin, cezasızlık kültürünün, kayıp politikasının, sistemli yok etme isteğinin göstergesi. Bir başka ülkede olsa her birinin öyküsü filmlere konu olur, her bir insan adına romanlar yazılırdı. Görünmez kılınmak istenmelerine inat, kuşak kuşak mücadelenin ne olduğunu anlatıyorlar anneler… Omuz verenler çok elbette Cumartesi Anneleri’ne. Ama kaybedenlere omuz verenlerin sayısı çok daha fazla…

Şimdi gelip yeni anayasadan bahsediyorlar. 12 Eylül’ü tüm kurum ve yasalarıyla, politikalarıyla yaşatanlar, darbe anayasasından kurtulmak gerektiğini anlatıyorlar. Darbenin ruhundan kurtulmak gerekiyor önce. Çok da güç değil! İnsanları kaybedenler, işkencede katledenler orada duruyor. Yargılamayı bırakın, itibarları zerre eksilmeden, eksiltilmeden… Boş söze, hamasete gerek yok.

Bir yandan Gazi Katliamı davası itinayla zamanaşımına sokulurken, Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışına yanıt vermek yerine Cumartesi Anneleri yargılanırken, her gün gazeteciler cezaevine sokulup, her gün bir başka isim terörist ilan edilirken anayasa değiştirmek de yetmiyor ruhu değiştirmeye… O ruh ki her gün, nerede ve ne koşullarda yaşadığımızı örneklerle gösteriyor bize.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı