Gökçer Tahincioğlu: Sırrı Süreyya Önder 'mutluların mutsuzlara borcunu ödemesi' için bedel ödeyerek geçirdi ömrünü

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Sırrı Süreyya Önder “mutluların mutsuzlara borcunu ödemesi” için gençliğinden bu yana, kimsenin kılına zarar da vermeden, bedel ödeyerek geçirdi ömrünü. Bakmayın bagajı bir yana bırakamayan öfkeli laflara, hakikat budur.

“Bedel ödemenin” altını, hayatında bedel ödememiş, bedelin ne olduğunu bilmeyen ancak sesi klavyelerde çok gür çıkanlar için altını çizerek yazmak zaruri.

Bakmayın siyasetini espriden, hoşgörüden ibaret gibi gösterenlere, önünüze manasız fotoğraflar getirip iş yaptığını zannedenlere…

Faşizme zerre prim vermeden, faşizmle mücadele ederek, faşizmle kavga ederek… Barışın ancak kavga edenlerin masaya oturmasıyla mümkün olduğunu bilerek, konuşulabilir ve konuşulamaz insanları da ayırt ederek. Affetmenin de bir bedeli olduğunu, bedel ödemeden barışın gelemeyeceğini bilerek…

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı