Gökçer Tahincioğlu: 'Sadece polise asit, balta atanlar tutuklandı' diyenler okur da biraz sıkılır mı?

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Suça bakalım: “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” Peki hangi maddesine? 32’nci maddenin 1’inci fıkrası… Ne diyor bu maddede? “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü tertip edenlerin işlemesi halinde, bu fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında artırılarak hükmolunur.”

Bugün bile iktidara yakın bütün isimler, tutuklananların polise saldıranlar olduğunu söylüyor. Büyük bölümü 2000 ve sonrasındaki tarihlerde doğan tutuklu sanıklar için hazırlanan iddianamede ise böyle bir suçlama yok. İddianamenin ceza talep edilen bölümünde, 32/2’nci Maddeye göre bir suçlama yapılmamış. Bu maddede, “İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehdit kullanılarak direnilmesi halinde, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde tanımlanan suçtan dolayı da cezaya hükmolunur” düzenlemesi yer alıyor.

Demek ki savcılığın, bu sanıkların polise karşı cebir ve tehdit kullanarak direndiklerine yönelik bir tespiti de yok. “Sadece polise asit, balta atanlar tutuklandı” diyenler okur da biraz sıkılır mı? Bu kanun, 12 Eylül cuntası tarafından hazırlandı. Hem de acele biçimde, 6 Kasım 1983 genel seçimlerinden sadece 1 ay önce. Cunta yönetimi, sivil idareye yönetimi bırakmadan hemen önce bu kanunu çıkarmak istedi. Ne hikmetse, sivil idareler, kolayca değiştirebilecekleri bu kanundan vazgeçemedi. AKP iktidarı öncesi kanunda AB’ye uyum doğrultusunda sadece 1998 ve 2002’de iki kez değişiklik yapıldı. AKP döneminde ise AB’ye uyum gerekçe gösterilerek kanun defalarca değişti ancak sınırlamalar kaldırılmadığı gibi AB’ye göre demokratik haklar ve alanlar daha da daraltıldı. AKP iktidarı, kanunu 2003, 2008, 2010, 2014 ve 2015 yıllarında tam beş kez değiştirdi ve toplam 21 maddesinde değişiklik yaptı.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı