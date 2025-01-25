Gökçer Tahincioğlu: Pamukova faciası Soma'ya, Soma Ermenek'e, Ermenek Maraş depremlerine, depremler yangına bağlı…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Isparta’da 2007’de düşen, 57 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasını anımsayalım. 2007’de düşen bir uçakla ilgili dava kaç yıl sürebilir? Tam 17 yıl… Herkes gizem, mafya, ajanlık, derin devlet şu bu arıyor ama adalet arayan insanlar diğer tarafta sorumluların ceza alması için tam 17 yıldır uğraşıyor. Bir ömür… Uçakta bin tane kusur saptandı. Defalarca uyarı yapılmasına rağmen onarılmayan parçalar, defalarca tespit edilmesine rağmen yenilenmeyen sistemler… İlk soruşturma 2009’da tamamlandı. Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olunduğu iddiası ile sadece World Focus şirketi genel müdürü ve teknik görevlileri olan 9 sanık aleyhine iddianame düzenlendi. Nasıl olduysa Atlas Jet yetkilileri ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sorumluları için takipsizlik kararı verilmişti.

Yıllar sonra Isparta Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların büyük bölümünü suçsuz bulduğu bir karara imza attı. Isparta ile 78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in ne ilgisi var diye sorulabilir… Ama bilen bilir, Türkiye’de ipler birbirine bir biçimde bağlıdır. Atlas Jet’in sahibi ETS’ydi. Grand Kartal Otel’i de pazarlayan ETS… Açık mevzuata rağmen yanan otelle ilgili olarak bakanlığın yetkisi bulunmadığını savunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu firma… Bugün hâlâ konuşulan Isparta’daki uçak kazası ile ilgili davanın 2024’te tamamlanabildiğini anımsayan, bilen var mı?

O dönem insanları bile bile kusurlu uçağa bindiren, buna göz yuman firma sahiplerinin, yöneticilerinin, kamu görevlilerinin davanın yıllarca bitmemesi nedeniyle çalışmaya devam ettiklerini, ticari faaliyetlerini sürdürdüklerini bilen var mı? O dönem yasaklamalar gelse, hesap sorulsa bütün bu cezaların bugünü etkileyebileceğini düşünen var mı? Pamukova faciası Soma’ya, Soma Ermenek’e, Ermenek Maraş depremlerine, depremler yangına bağlı… Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Kimseden hesap sorulmayan, sadece soruluyormuş gibi yapılan, güçlünün ve zenginin ödüllendirildiği bir kara düzen… Bağları biraz çözdüğünüzde çıplak gerçek görünüyor. Ve görünen, komplo teorileriyle ilgisiz, astrolojiyle alakasız bir koruma düzeni… Hakikat bundan ibaret…

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı

