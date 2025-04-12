Gökçer Tahincioğlu: İşkence iddialarını soruşturmak zorunluluk ve görev

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12 Eylül zindanlarında işkence görenlerin anlatımlarına baktığınızda ortak bazı cümleler görürsünüz: “Fiziksel acı geçiyor ama o his kalıyor…” Bütün dünyada işkenceciler, bir yandan karşılarındaki insanı konuşturmak, anlık olarak cezalandırmak için işkence yaparlar. Ama bir diğer amaçları kişiliğini, onurunu ezmektir. İktidar pozisyonu ile karşıdaki özne arasındaki en çıplak zaman. Bir insanlık tercihi… İşkenceciler çoğunlukla yenilir. Kazandıkları sandıkları, güçlü olduklarını sandıkları anda yenildiklerini anlarlar. Onurunu çiğnetmeyen, inadına başı dik, ayakta duran kişinin iradesi ne kadar güçsüz olduklarını yüzlerine vurur. Bir insanlık suçu işlediklerinin yüzlerine vurulması için ise öncelikle hakikate bağlılık gereklidir.

Yargının eşit ve adil davranmasını talep etmek bir yurttaşlık hakkı. Gazetecileri suçlayanların beyanları anında dikkate alınıp operasyon yapılırken, öğrencilerin işkence ve taciz iddiaları için tek bir adım atılmamasının nedenini elbette ısrarla soracağız. Adalet bakanının yüzyıllardır tekrarlanan ezber açıklamaları yaptığı sırada neden tek bir soruşturma açılmadığını elbette soracağız.

Türkiye’de uzun, upuzun yıllardır yalın bir gerçeği anlamamakta direnen bir kesim var. Taciz, işkence, kötü muamele iddiaları gündeme geldiğinde atılıp, “İhtiyaç olduğunda polisi ararsanız” diyen, neyi desteklediği meçhul, devlete bu şekilde destek olunabileceğini düşünen bir kesim.

İşkenceyle mücadelenin kimin için yapıldığını anlamamakta direnen bir kesim… Görevlerini bütün risklere, ekonomik zorluklara rağmen özveriyle sürdüren polisin, savcının, kamu görevlilerinin de bunları yapanlar nedeniyle ne duruma düştüklerini görmek istemeyen bir kesim. Bir toplum işkence iddiaları sumen altı edildiğinde değil, tek bir işkence iddiası bile gündeme gelmediğinde çiçek açıyor. Bu iddiaları soruşturmak zorunluluk ve görev. Ve o görevin yerine getirilip getirilmediğini sormak da en temel hak…

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı