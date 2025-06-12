Gökçer Tahincioğlu: İnsan öldürürseniz 'kader kurbanı' oluyor ve kolayca cezaevinden çıkabiliyorsunuz

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Nasılsa Ogün Samast gibi cinayet işleyenlerin ıslah olduğu görüşüne varan kurullar, çok basit sayılabilecek eylemlerden dolayı Terörle Mücadele Yasası’ndan yargılanan, hüküm giyen insanlara ise bu hakkı kolay kolay tanımıyor.

Bir Türkiye gerçeği… İnsan öldürürseniz “kader kurbanı” oluyor ve kolayca cezaevinden çıkabiliyorsunuz ancak slogan atarsanız ya da bir dünya görüşüne sahipseniz içeride kalmanız her koşulda meşru görülüyor.

Şimdi bir de buna siyasi hükümlü ve tutukluların “kuyu tipi” adını verdiği yüksek güvenlikli cezaevleri eklendi. Y ve S tipi cezaevi adı verilen bu yeni model cezaevlerinden bir bölümü aslında 2022’den bu yana faaliyette.

İnsanlar bir gece vakti, F tipi cezaevlerinden F tipi cezaevleriyle bile kıyaslanamayacak koşullara sahip bu cezaevlerine naklediliyorlar.

Odalar yine F tipi gibi çoğunlukla tek kişilik ya da üç kişilik ama yaşam olanakları öyle değil. Tek kişilik, hücre boyutundaki odanın uzunluğu 6 adım, genişliği 5. Hatta, 4,5…

Camdan dışarıya özgürce bakılamıyor. Pencerelerin kuzeye bakmasına özen gösterilmiş ve tüm pencereler ortak, telle üzeri kaplı bir havalandırmaya dönük.

Sadece demir parmaklıkla yetinilmemiş. Pencerelerde, görüşü iyiden iyiye engelleyen teller, ince parmaklıklar da var.

Havalandırmaya kendi odandan çıkma olanağın yok. Bir başka yere götürülüyor ve günde 1 ya da 1,5 saat, üzeri telle kaplı bu yerde hava soluyabiliyorsun.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı