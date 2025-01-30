Gökçer Tahincioğlu: Gezi dava ve soruşturmaları konusunda 'planlayıcılık' başlığı odak noktası

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Çarşı davasında haklı biçimde verilen beraat kararı ile Ayşe Barım hakkındaki soruşturmayı yan yana koyduğunuzda Gezi dava ve soruşturmaları konusunda, “planlayıcılık” başlığının odak noktası olduğunu görüyoruz.

Peki bu kadar ciddi bir suçlamanın içi, yorum yoluyla sonuç elde edilen iki üç konuşmayla, eşzamanlı Gezi Parkı’na gitmekle doldurulabilir mi?

O dönem yapılan dinlemelerin bir bölümü “yasak delil” niteliğindeyse neden bir bölümü yasal. Kriter kime ve neye göre belirleniyor?

Barım dosyasında menajer-oyuncu bağı dışında bir organizasyon şeması, çıkara dayalı birliktelik, mühimmat, planlama var mı? “Hep beraber gidelim” dediği varsayılsa bile aranan kriterleri karşılar mı?

Sadece Ayşe Barım dosyası açısından değil, Kavala ve Gezi ana dosyası ile diğer soruşturmalar açısından da kritik sorular bunlar. Yanıt verilmesi gereken sorular.

Günlerdir televizyonda yapılan diğer yayınların çok da önemi yok. Milliyetçi bir yönetmen oyuncu verilmemesinden yakınmış, suçmuş gibi sunuluyor. Bir başkası sektörde tekelden bahsetmiş, ağır suç olarak nitelendiriliyor. Kapitalizm zaten tam da böyle bir şey ancak olsa olsa sektörel kurallara göre soruşturma yürütürsünüz değil mi?

İnsanın itibarını da sarsan ajanlık, darbecilik gibi suçlamalar için bundan çok daha fazlası gerekiyor.

Gökçer Tahincioğlu’nun yazısı