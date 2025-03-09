Gökçen Erdoğan: Takviyeler faydalı olabilir, ancak bilinçsiz kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

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Takviyeler faydalı olabilir, ancak bilinçsiz kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, fazla alınan A vitamini karaciğer toksisitesine neden olabilirken, aşırı D vitamini alımı kalsiyum dengesini bozabilir. Benzer şekilde demir takviyelerinin gereğinden fazla alınması mide rahatsızlıklarına ve organ hasarına yol açabilir. Bu yüzden takviye kullanımına başlamadan önce mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Hangi vitaminin veya mineralin eksik olduğu, kan testiyle belirlenebilir ve kişiye özel bir takviye planı oluşturulabilir.

Piyasada birçok farklı takviye bulunuyor. Ancak her ürün kaliteli ve güvenilir olmayabilir. İçeriği temiz, katkı maddesi içermeyen, güvenilir markalar tercih edilmeli. Ayrıca, vücudun en iyi şekilde faydalanabilmesi için doğal kaynaklı ve biyoyararlanımı yüksek takviyeler seçilmeli. Unutulmaması gereken en önemli nokta, takviyelerin sağlıklı bir beslenmenin yerini tutamayacağı. Dengeli ve doğal beslenme, her zaman ilk sırada olmalı. Taze sebze ve meyveler, sağlıklı protein kaynakları, tam tahıllar ve yeterli su tüketimiyle vücut desteklenmeli. Takviyeler ise sadece eksiklikleri gidermek ve vücudu desteklemek için bir araç olarak düşünülmeli.

Gökçen Erdoğan’ın yazısı